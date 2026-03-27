“Con profundo dolor...”: Colegio de Calama se pronuncia tras muerte de inspectora a manos de alumno
El establecimiento confirmó el fallecimiento de una funcionaria tras un ataque con arma blanca ocurrido durante la jornada escolar. Otros heridos están fuera de riesgo vital.
El Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama se refirió públicamente al ataque ocurrido durante la mañana de este viernes, en el que un estudiante agredió a miembros de la comunidad educativa, provocando la muerte de una inspectora.
A través de un comunicado, el recinto expresó su “profundo dolor” por lo sucedido y confirmó que el hecho está siendo investigado por las autoridades.
Según detalló el establecimiento, el incidente se registró cerca de las 10:30 horas, cuando el alumno atacó con un arma blanca a dos inspectores y a tres estudiantes, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.
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La funcionaria fallecida murió pocos minutos después debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que los demás afectados fueron trasladados a centros asistenciales y se encuentran fuera de riesgo vital.
Desde la institución señalaron que la tragedia ha impactado profundamente a toda la comunidad escolar. “Con el corazón partido”, indicaron, hicieron un llamado a apoderados, estudiantes y funcionarios a enfrentar unidos este momento, destacando los valores que han guiado al colegio durante sus más de seis décadas de historia.
El establecimiento también manifestó su disposición a colaborar con las diligencias en curso, mientras equipos policiales continúan trabajando en el lugar para esclarecer lo ocurrido. En paralelo, el colegio suspendió sus actividades y activó protocolos de apoyo para los integrantes de la comunidad educativa afectados por el hecho.
Finalmente, en su mensaje, el colegio encomendó a la fallecida y a los heridos a la fe, enviando condolencias a la familia de la inspectora y deseando una pronta recuperación a quienes resultaron lesionados en este violento episodio.
Revisa el comunicado completo:
De los hechos
Con profundo dolor, nuestra comunidad educativa informa que a las 10:30 horas aproximadamente de esta mañana, un alumno de nuestra institución atacó con arma blanca a dos funcionarios inspectores y a tres estudiantes, en circunstancias que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Lamentamos profundamente informar que una de nuestras inspectoras falleció a los pocos minutos como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas. Los demás afectados fueron trasladados de manera oportuna a centros asistenciales, encontrándose fuera de riesgo vital.
A nuestra comunidad
Con el corazón partido, nos dirigimos a cada padre, madre, apoderado y alumno de nuestra institución para transmitirles nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento de dolor. Somos conscientes del impacto que esta tragedia genera en todas y cada una de las personas que forman parte de esta familia educativa, y los convocamos a sobrellevar unidos esta desgracia que nos golpea y enluta.
Durante más de 65 años de historia hemos consagrado nuestros mejores esfuerzos a construir espacios seguros, fundados en los valores de la solidaridad, el compañerismo, el respeto y el amor. Estos valores nos sostendrán también hoy, en uno de los momentos más difíciles que hemos vivido como institución.
Palabras finales
Como institución de fe católica, nos encomendamos a Dios y a nuestra Santísima Madre, implorando consuelo para la familia de quien fue nuestra colega, compañera y amiga. Oramos por los heridos, por su pronta recuperación, y por cada miembro de esta comunidad que hoy necesita fortaleza, esperanza y consuelo.
Las autoridades correspondientes han sido informadas y colaboramos plenamente con las investigaciones en curso.
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