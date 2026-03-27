“Con profundo dolor...”: Colegio de Calama se pronuncia tras muerte de inspectora a manos de alumno

El Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama se refirió públicamente al ataque ocurrido durante la mañana de este viernes, en el que un estudiante agredió a miembros de la comunidad educativa, provocando la muerte de una inspectora.

A través de un comunicado, el recinto expresó su “profundo dolor” por lo sucedido y confirmó que el hecho está siendo investigado por las autoridades.

Según detalló el establecimiento, el incidente se registró cerca de las 10:30 horas, cuando el alumno atacó con un arma blanca a dos inspectores y a tres estudiantes, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

La funcionaria fallecida murió pocos minutos después debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que los demás afectados fueron trasladados a centros asistenciales y se encuentran fuera de riesgo vital.

Desde la institución señalaron que la tragedia ha impactado profundamente a toda la comunidad escolar. “Con el corazón partido”, indicaron, hicieron un llamado a apoderados, estudiantes y funcionarios a enfrentar unidos este momento, destacando los valores que han guiado al colegio durante sus más de seis décadas de historia.

El establecimiento también manifestó su disposición a colaborar con las diligencias en curso, mientras equipos policiales continúan trabajando en el lugar para esclarecer lo ocurrido. En paralelo, el colegio suspendió sus actividades y activó protocolos de apoyo para los integrantes de la comunidad educativa afectados por el hecho.

Finalmente, en su mensaje, el colegio encomendó a la fallecida y a los heridos a la fe, enviando condolencias a la familia de la inspectora y deseando una pronta recuperación a quienes resultaron lesionados en este violento episodio.

Revisa el comunicado completo:

De los hechos

Con profundo dolor, nuestra comunidad educativa informa que a las 10:30 horas aproximadamente de esta mañana, un alumno de nuestra institución atacó con arma blanca a dos funcionarios inspectores y a tres estudiantes, en circunstancias que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Lamentamos profundamente informar que una de nuestras inspectoras falleció a los pocos minutos como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas. Los demás afectados fueron trasladados de manera oportuna a centros asistenciales, encontrándose fuera de riesgo vital.

A nuestra comunidad

Con el corazón partido, nos dirigimos a cada padre, madre, apoderado y alumno de nuestra institución para transmitirles nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento de dolor. Somos conscientes del impacto que esta tragedia genera en todas y cada una de las personas que forman parte de esta familia educativa, y los convocamos a sobrellevar unidos esta desgracia que nos golpea y enluta.

Durante más de 65 años de historia hemos consagrado nuestros mejores esfuerzos a construir espacios seguros, fundados en los valores de la solidaridad, el compañerismo, el respeto y el amor. Estos valores nos sostendrán también hoy, en uno de los momentos más difíciles que hemos vivido como institución.

Palabras finales

Como institución de fe católica, nos encomendamos a Dios y a nuestra Santísima Madre, implorando consuelo para la familia de quien fue nuestra colega, compañera y amiga. Oramos por los heridos, por su pronta recuperación, y por cada miembro de esta comunidad que hoy necesita fortaleza, esperanza y consuelo.

Las autoridades correspondientes han sido informadas y colaboramos plenamente con las investigaciones en curso.