Estado de salud de Jair Bolsonaro se complica: médicos reportan deterioro en su función renal

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, permanece hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos en Brasilia tras ser diagnosticado con una bronconeumonía bacteriana.

Aunque su estado general se mantiene estable, los médicos informaron un deterioro en su función renal y un aumento en los marcadores inflamatorios.

De acuerdo con el parte médico del hospital Hospital DF Star, el exmandatario de 70 años continúa bajo tratamiento con antibióticos, hidratación intravenosa y sesiones de fisioterapia respiratoria y motora.

Además, el equipo médico implementó medidas preventivas para evitar una posible trombosis venosa.

Bolsonaro fue trasladado el viernes desde el Complejo Penitenciario Papuda luego de presentar fiebre alta, sudoración y escalofríos.

Cumple una condena de 27 años

Según los médicos, la infección pulmonar se originó tras un episodio de broncoaspiración, asociado a las secuelas de la puñalada que recibió durante la campaña presidencial de 2018.

El exmandatario cumple una condena de 27 años de prisión por su rol en el intento de revertir el resultado de las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.

Su defensa ha solicitado en reiteradas ocasiones que se le permita cumplir la pena bajo arresto domiciliario por motivos humanitarios, petición que hasta ahora ha sido rechazada por la justicia.