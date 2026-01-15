;

“Podrá tomar sol y hacer ejercicio”: trasladan a Jair Bolsonaro a una cárcel con mejores condiciones

El exjefe de Estado fue trasladado al complejo penitenciario Papuda, en Brasilia, tras una orden del Supremo Tribunal Federal.

DW

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, fue trasladado este jueves a una cárcel en Brasilia con condiciones “más favorables”, según una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF).

La orden emitida por el magistrado Alexandre de Moraes, ocurre días después de que la defensa del líder ultraderechista, de 70 años y con problemas de salud, reiterara su pedido de prisión domiciliaria “humanitaria”.

Bolsonaro estaba recluido desde finales de noviembre en una habitación de la sede de la Policía Federal en Brasilia, y fue trasladado a la “sala de Estado Mayor” en el centro penitenciario Papuda, también en la capital brasileña, informó el alto tribunal.

El nuevo espacio de reclusión tiene “condiciones aún más favorables, igualmente exclusiva y con total aislamiento en relación a los demás presos”, dijo en su decisión el magistrado.

Moraes subrayó que bajo las nuevas condiciones, Bolsonaro tendrá más tiempo para recibir visitas, podrá tomar sol y hacer ejercicios en cualquier momento del día, y tendrá a disposición aparatos de fisioterapia, siguiendo recomendaciones médicas.

Desde que fue encarcelado a finales de noviembre, salió en dos oportunidades por cuestiones de salud.

Estuvo por más de una semana hospitalizado para una cirugía de hernia inguinal, y luego de golpearse la cabeza durante una caída en prisión, se sometió a exámenes que descartaron lesiones.

