Hinchas de la U de Chile sufren duro revés de cara al próximo partido de los azules

Los fanáticos de Universidad de Chile sufrieron un duro revés de cara al partido del próximo martes contra Audax Italiano, por la Copa de la Liga.

Según informó este viernes La Voz Azul, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, no autorizó la presencia de hinchas de la U para este duelo que se jugará en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Frente a esta decisión de Codina, las entradas para la visita que se habían vendido hasta ahora, serán anuladas, indicó el medio citado.

Así las cosas, Audax Italiano y Universidad de Chile se medirán en La Florida solo con público local. Dicho encuentro está pactado para el próximo 31 de marzo, a las 18:00 horas.