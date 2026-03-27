Violenta encerrona en Chicureo: delincuentes asaltan a conductor mientras recargaba bencina

Una nueva encerrona volvió a encender las alertas por seguridad en la zona norte de la Región Metropolitana. Esta vez, el hecho se registró en la comuna de Colina, donde el conductor de un automóvil fue víctima de un violento robo mientras cargaba bencina en un servicentro del sector de Chicureo, durante la noche del jueves.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el delito ocurrió poco antes de la medianoche en un servicentro Aramco ubicado en el kilómetro 2,3 de Avenida Chicureo.

En ese momento, la víctima se encontraba abasteciendo combustible cuando fue abordada por un grupo de delincuentes que descendió desde otro vehículo. Los sujetos, todos armados, lo intimidaron para quitarle su automóvil, cuyo avalúo fue estimado en 20 millones de pesos.

Fiscalía detalla cómo actuó la banda en pleno servicentro

La violencia y rapidez del ataque quedaron reflejadas en la descripción entregada por la Fiscalía, que ya trabaja junto a Carabineros y la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Colina. Según se informó, “llega un vehículo BMW negro, desde donde descienden cuatro sujetos jóvenes, al parecer chilenos, premunidos de armas de fuego, quienes intimidan a la víctima y sustraen el vehículo de marca Audi”.

Tras concretar el robo, la banda escapó rápidamente del lugar utilizando ambos automóviles. En esa línea, desde el Ministerio Público se precisó que “los ladrones se dan a la fuga en los dos automóviles: en el que habían llegado y en el que le sustrajeron a la víctima”.

El caso vuelve a poner presión sobre la seguridad en zonas de alta circulación vehicular, incluso en espacios que suelen considerarse relativamente protegidos, como los servicentros.

Por ahora, no se ha informado sobre personas detenidas por este procedimiento. Sin embargo, las diligencias investigativas continúan para identificar a los cuatro involucrados, revisar registros de cámaras de seguridad y reconstruir la ruta de escape de los autores del robo.