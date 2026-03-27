Agencia UNO | De izquierda a derecha, el ministro de Transportes, Louis de Grange, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y la ministra de Energía, Ximena Rincón. / VICTOR HUENANTE

Esta mañana, el Gobierno anunció la creación de un comité ministerial de emergencia, en respuesta al alza internacional de los combustibles y a la estrechez fiscal del país mencionada por el Ejecutivo.

La equipo, denominada “Chile Sale Adelante”, está compuesta por los ministros del Interior, Claudio Alvarado; de Hacienda, Jorge Quiroz; de Transportes, Louis de Grange; de Energía, Ximena Rincón.

Las cuatro autoridades se reunirán todos los viernes para monitorear la crisis internacional y implementación de la Ley de Emergencia Energética, junto con evaluar la incorporación de nuevos ministerios según la contingencia.

“Vamos a enfrentar esta crisis con responsabilidad”

El anuncio lo dio la ministra de la Segegob, Mara Sedini, desde el Palacio de La Moneda. “El Gobierno del Presidente José Antonio Kast está a disposición de apoyar a todos los chilenos. Nos encantaría hacer más, pero la situación fiscal no nos permite”, señaló.

“Se los decimos de cara y de frente , vamos a ser transparentes y vamos a enfrentar esta crisis con responsabilidad, porque conocemos los dolores”, añadió.

Revisa aquí el anuncio del comité ministerial de emergencia: