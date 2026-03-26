“Hablar con la verdad nos da tranquilidad”: Presidente Kast promulga Ley de Emergencia Energética ante alza de combustibles
Con esto, el Gobierno busca amortiguar el impacto del aumento internacional de los combustibles. La iniciativa incluye la estabilización del kerosene y un bono para transportistas.
El Presidente José Antonio Kast promulgó la nueva Ley de “Emergencia Energética, Chile Sale Adelante” desde el Palacio de La Moneda, en un contexto marcado por la crisis derivada del alza internacional de los combustibles.
Durante su discurso, el Mandatario enfatizó que “hablar con la verdad nos da mucha tranquilidad. Una alternativa, como se planteó, era endeudar más a la nación. Eso termina pagándose más caro”.
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“Por lo tanto, creo que es sano hablar con la verdad, mirar a las personas de frente y decir cuáles son esas medidas duras que tenemos que tomar”, añadió.
¿De qué trata la Ley de Emergencia Energética?
De acuerdo con el Gobierno, la Ley de Emergencia Energética surge como respuesta al fuerte aumento internacional en el precio de los combustibles, y establece una serie de medidas transitorias.
- Capitalización del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP): se autoriza aumentarlo hasta en 60 millones de dólares con el objetivo de amortiguar las alzas.
- Estabilización del precio del kerosene: se establece un mecanismo para mantener el precio en niveles previos al alza.
- Bono para transportistas: se crea un bono mensual de $100.000 por seis meses para propietarios de taxis colectivos, transporte escolar y algunos servicios de transporte internacional.
- Cambios en el impuesto a los combustibles: se modifica temporalmente el sistema de recuperación del impuesto específico al petróleo, con el fin de contribuir al financiamiento de estas medidas sin afectar a las micro, pequeñas y medianas empresas.
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