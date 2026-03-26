“Hablar con la verdad nos da tranquilidad”: Presidente Kast promulga Ley de Emergencia Energética ante alza de combustibles

El Presidente José Antonio Kast promulgó la nueva Ley de “Emergencia Energética, Chile Sale Adelante” desde el Palacio de La Moneda, en un contexto marcado por la crisis derivada del alza internacional de los combustibles.

Durante su discurso, el Mandatario enfatizó que “ hablar con la verdad nos da mucha tranquilidad. Una alternativa, como se planteó, era endeudar más a la nación. Eso termina pagándose más caro”.

“Por lo tanto, creo que es sano hablar con la verdad, mirar a las personas de frente y decir cuáles son esas medidas duras que tenemos que tomar”, añadió.

¿De qué trata la Ley de Emergencia Energética?

De acuerdo con el Gobierno, la Ley de Emergencia Energética surge como respuesta al fuerte aumento internacional en el precio de los combustibles, y establece una serie de medidas transitorias .