;

“Hablar con la verdad nos da tranquilidad”: Presidente Kast promulga Ley de Emergencia Energética ante alza de combustibles

Con esto, el Gobierno busca amortiguar el impacto del aumento internacional de los combustibles. La iniciativa incluye la estabilización del kerosene y un bono para transportistas.

Ruth Cárcamo

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

El Presidente José Antonio Kast promulgó la nueva Ley de “Emergencia Energética, Chile Sale Adelante” desde el Palacio de La Moneda, en un contexto marcado por la crisis derivada del alza internacional de los combustibles.

Durante su discurso, el Mandatario enfatizó que “hablar con la verdad nos da mucha tranquilidad. Una alternativa, como se planteó, era endeudar más a la nación. Eso termina pagándose más caro”.

Revisa también

ADN

“Por lo tanto, creo que es sano hablar con la verdad, mirar a las personas de frente y decir cuáles son esas medidas duras que tenemos que tomar”, añadió.

¿De qué trata la Ley de Emergencia Energética?

De acuerdo con el Gobierno, la Ley de Emergencia Energética surge como respuesta al fuerte aumento internacional en el precio de los combustibles, y establece una serie de medidas transitorias.

  • Capitalización del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP): se autoriza aumentarlo hasta en 60 millones de dólares con el objetivo de amortiguar las alzas.
  • Estabilización del precio del kerosene: se establece un mecanismo para mantener el precio en niveles previos al alza.
  • Bono para transportistas: se crea un bono mensual de $100.000 por seis meses para propietarios de taxis colectivos, transporte escolar y algunos servicios de transporte internacional.
  • Cambios en el impuesto a los combustibles: se modifica temporalmente el sistema de recuperación del impuesto específico al petróleo, con el fin de contribuir al financiamiento de estas medidas sin afectar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad