;

Gary Medel enciende las alarmas en la UC: podría perderse el debut en Copa Libertadores

Según información de ADN Deportes, el “Pitbull” abandonó el entrenamiento de este viernes para hacerse exámenes médicos.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

Gary Medel enciende las alarmas en la UC: podría perderse el debut en Copa Libertadores

Gary Medel enciende las alarmas en la UC: podría perderse el debut en Copa Libertadores / Sebastian Beltran Gaete

Universidad Católica sufrió un inesperado contratiempo durante la práctica de este viernes en San Carlos de Apoquindo.

Esto luego que, según información de ADN Deportes, Gary Medel abandonó los trabajos para realizarse exámenes médicos.

Revisa también:

ADN

A la espera de la evaluación médica de los problemas físicos que presentó el “Pitbull”, en la UC esperan no arriesgarlo y será baja en la delegación cruzada que el lunes viajará a El Salvador para enfrentar a Cobresal por la Copa de la Liga.

Sin embargo, dependiendo del grado de la dolencia muscular de Gary Medel, la presencia del volante en los siguientes dos partidos del elenco precordillerano está en duda.

Habrá que esperar la evolución del bicampeón de América con La Roja para ver si estará disponible para el choque del jueves 2 de abril, ante Palestino por la Liga de Primera y, sobre todo, para el debut cruzado en Copa Libertadores, agendado para el martes 7 ante Boca Juniors.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad