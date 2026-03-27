Gary Medel enciende las alarmas en la UC: podría perderse el debut en Copa Libertadores / Sebastian Beltran Gaete

Universidad Católica sufrió un inesperado contratiempo durante la práctica de este viernes en San Carlos de Apoquindo.

Esto luego que, según información de ADN Deportes, Gary Medel abandonó los trabajos para realizarse exámenes médicos.

A la espera de la evaluación médica de los problemas físicos que presentó el “Pitbull”, en la UC esperan no arriesgarlo y será baja en la delegación cruzada que el lunes viajará a El Salvador para enfrentar a Cobresal por la Copa de la Liga.

Sin embargo, dependiendo del grado de la dolencia muscular de Gary Medel, la presencia del volante en los siguientes dos partidos del elenco precordillerano está en duda.

Habrá que esperar la evolución del bicampeón de América con La Roja para ver si estará disponible para el choque del jueves 2 de abril, ante Palestino por la Liga de Primera y, sobre todo, para el debut cruzado en Copa Libertadores, agendado para el martes 7 ante Boca Juniors.