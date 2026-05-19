Durante la noche de este martes se dio a conocer el primer cambio de gabinete efectuado por el Presidente de la República, José Antonio Kast, quien le comunicó formalmente a los partidos del oficialismo la salida de Trinidad Steinert y Mara Sedini.

A través de su cuenta de X, el diputado Daniel Manoucheri entregó su opinión sobre las modificaciones realizadas en el gabinete.

Revisa también: Presidente Kast remueve a ministras Steinert y Sedini en medio de crisis de seguridad y desplome en encuestas

“Kast eligió este gabinete. Nadie lo obligó”, comenzó escribiendo el actual diputado por la región de Coquimbo.

“A 70 días ya está sacando ministras. La salida de Steinert y Sedini es un reconocimiento de fracaso e improvisación. El cambio de gabinete más rápido de la historia. El gabinete más chanta en mucho tiempo”, agregó.

Manoucheri también aprovechó para realizar un llamado para que el Presidente de la República hiciera una autocrítica respecto a la designación de Trinidad Steinert y Mara Sedini.

“El Presidente tiene que hacer una autocrítica y explicar por qué nombró a personas sin plan, sin conducción y sin capacidad”, cerró.