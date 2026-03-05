Israel ordena por primera vez evacuar cuatro barrios completos en Beirut y eleva la tensión en Medio Oriente

El Ejército de Israel emitió este jueves una orden inédita: el desalojo total de cuatro barrios de los suburbios del sur de Beirut, una zona donde viven decenas de miles de personas.

La instrucción, difundida por el portavoz en árabe Avichay Adraee, incluye un mapa y pide abandonar el área “hacia el norte y el este” de la capital libanesa, en un contexto de escalada regional.

En el mensaje, la autoridad militar llamó a evacuar de inmediato y advirtió que la orden es indefinida. Entre las frases más fuertes del aviso destacan: “Salven sus vidas y evacuen sus residencias inmediatamente” y la advertencia de que cualquier desplazamiento hacia el sur podría “poner sus vidas en peligro”.

Escalada en Medio Oriente: ataques, explosiones y balance de víctimas

La orden llega cuando el conflicto en Oriente Próximo entró en su sexto día, con nuevas hostilidades atribuidas a Irán y respuestas en distintos puntos de la región. Reportes internacionales indican que Teherán lanzó una nueva oleada de ataques contra Israel durante la madrugada.

Además, se registraron explosiones en Doha, luego de que autoridades de Qatar denunciaran un ataque con misiles y drones. En paralelo, la Guardia Revolucionaria también informó acciones contra posiciones de grupos kurdos en el Kurdistán iraquí, ampliando el radio del enfrentamiento.

En cuanto al saldo humano, el seguimiento de medios internacionales sitúa en más de 1.300 las muertes acumuladas desde el inicio de esta escalada, con la mayoría de víctimas concentradas en territorio iraní, aunque las cifras siguen en actualización por la magnitud de los ataques.