Una tradición en Los Tenores de ADN es el equipo de Manolo, una oncena hecha por el periodista Manuel Fernández con nombres de futbolistas que lleven relación a un tema en particular.

En esta ocasión, la temática tiene que ver con las bencinas, a raíz del histórico aumento en el precio de los combustibles en nuestro país.

El desglose del equipo de Manolo

El arquero de este equipo es el suizo Silas Huber, quien actualmente milita en el FC Zürich.

La defensa está conformada por el australiano Diesel Herrington, del Central Coast Mariners FC; el alemán Julius Schell, ex Borussia Dortmund; el griego Giannis Kargas, del FC Volos; y el italiano Francesco Pistolesi, del AZ Picerno.

El mediocampo está integrado por el brasileño Wesley Gasolina, del Avaí FC; el chileno Jonatan Cisternas, ex Palestino; el polaco Karol Kopec, del Kamienna Brody; el brasileño Breno Bidon, del Corinthians; y el italiano Claudio Bencina. ex Udinese.

El delantero que cierra esta oncena es el checo Daniel Fila, del Empoli FC. Mientras que el entrenador del equipo es el argentino Juan Carlos Carotti, quien dirigió a Provincial Osorno y a Palestino a fines de la década del 90.