¿Se allana el camino de la expresidenta Bachelet a la ONU? Uno de los candidatos pierde apoyo crucial / Cristobal Ramirez

¿Un rival menos? La carrera por la Secretaría General de la ONU suma un nuevo e inesperado descarte, lo que refuerza las opciones de la expresidenta Michelle Bachelet de asumir el cargo que ahora ocupa el portugués António Guterres.

Pese a que el Gobierno de Chile le quitó el respaldo a la exmandataria, su candidatura sigue impulsada por Brasil y México. El panorama parece despejarse rumbo a Nueva York.

Luego de que se informara el retiro de la nominación de Virginia Gamba, de Maldivas, quedaron solo tres aspirantes al máximo sillón de Naciones Unidas, aparte de Bachelet: Rafael Grossi, nominado por Argentina; Rebeca Grynspan, por Costa Rica y Macky Sall, postulado por Burundi.

Sall, expresidente de Senegal, fue nominado por la República de Burundi, pero este viernes sufrió un traspié en su propio continente. En un anuncio oficial, la Unión Africana (UA) informó que la moción para respaldarlo no recibió el apoyo requerido.

“En menos de 24 horas, 20 estados, incluido Senegal, de casi todas las regiones, rompieron el procedimiento de silencio y presentaron su objeción, rechazando así el proyecto de decisión”, informó la organización de países.

📢BREAKING: Here is the official announcement from the AU that the motion for endorsing Macky Sall did not receive support in the @_AfricanUnion. In less than 24 hrs (almost unprecedented tight timeline for silence procedure), 20 states including #Senegal from almost all regions… https://t.co/kKUE5puOlf pic.twitter.com/EX6IKvedMl — Amani Africa (@africa_amani) March 27, 2026

No fue lo único: “Tras la objeción de la mayoría de los estados, el proceso viciado para legitimar la candidatura del expresidente senegalés Macky Sall en la UA se derrumbó. Felicitamos a estos Estados por defender las normas de la UA”.

¿A qué postulante apoyará la Unión Africana? Los países del norte de Africa considerarían apoyar a Bachelet, según versiones de círculos diplomáticos. El mandato de António Guterres como secretario general de la ONU termina el 31 de diciembre de este año.