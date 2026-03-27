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Camioneros no descartan movilizaciones por alza del diésel: “Golpea al corazón del transporte de carga en Chile”

Tras reunirse con el Gobierno, el gremio señaló que este lunes realizará una asamblea nacional “para escuchar a nuestras bases”.

Ruth Cárcamo

Agencia Uno

Agencia Uno / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

Esta mañana, representantes del gremio de camioneros se reunieron con el ministro de la Segpres, José García Ruminot, en el Palacio de La Moneda para expresar sus preocupaciones por los efectos del alza en el precio del diésel.

Tras el encuentro, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Juan Araya, sostuvo que “un alza de esta naturaleza no tiene precedentes y golpea directamente al corazón del transporte de carga en Chile”.

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Agencia UNO | El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Juan Araya.

“El 80% no tiene contrato, por lo tanto tienen que subir las tarifas, porque con el valor del petróleo hoy día no podemos salir a trabajar”, añadió.

Camioneros no descartan movilizaciones

Frente a este escenario, Juan Araya advirtió que “no descartamos movilizaciones, pero primero queremos agotar las instancias de diálogo. Este lunes tendremos una asamblea nacional para escuchar a nuestras bases”.

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En dicha instancia participarían también la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Chile Transporte y la Asociación Gremial del Transporte Internacional de Carga de Chile (Agetich).

Finalmente, el dirigente indicó que solicitaron al Gobierno un subsidio focalizado para camioneros de menor escala, a lo que el ministro José García Ruminot confirmó que presentará la situación a su par de Hacienda, Jorge Quiroz.

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