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Detienen a sospechoso por crimen de barrista de Colo Colo en Pudahuel previo al Superclásico

La PDI capturó a un hombre de 29 años por su presunta participación en el homicidio ocurrido a principios de marzo.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Detenido - Detención PDI

Detenido - Detención PDI / Hans Scott

La PDI confirmó este viernes la detención de un hombre de 29 años por su presunta participación en un homicidio consumado y un homicidio frustrado ocurridos en marzo de 2026 en la comuna de Pudahuel, en un hecho que se produjo en medio de un enfrentamiento entre barristas de Colo Colo y Universidad de Chile previo al último Superclásico del fútbol chileno.

La información fue entregada por el subprefecto Walt Dapremont, subjefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, junto al fiscal Eduardo Pontigo, de la Fiscalía ECOH RM, quienes detallaron que la captura fue posible tras una investigación especializada desarrollada por detectives de la unidad.

El imputado fue detenido como presunto autor del ataque que terminó con una persona fallecida y otra lesionada.

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El ataque ocurrió mientras una caravana iba a vandalizar un mural rival

Según los antecedentes reunidos por la policía civil, las víctimas formaban parte de una caravana de vehículos integrada por simpatizantes albos. En los momentos previos al partido entre Colo Colo y Universidad de Chile del pasado 1 de marzo, el grupo llegó hasta Avenida Óscar Bonilla con el propósito de intervenir un mural vinculado al equipo contrario.

Fue en ese contexto cuando se produjo el altercado que terminó en tragedia. A partir de ahí, la situación escaló hasta derivar en un enfrentamiento que dejó un muerto y un herido.

Tanto la PDI como la Fiscalía ECOH RM señalaron que la investigación fue el resultado de un trabajo exhaustivo para reconstruir la dinámica del ataque y establecer la identidad del presunto autor. Por ahora, el detenido deberá enfrentar a la justicia por su eventual responsabilidad en este crimen que enlutó al fútbol chileno.

La causa seguirá avanzando para determinar si hubo más involucrados y cómo se organizó el grupo que llegó hasta Pudahuel antes del encuentro entre Colo Colo y la U.

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