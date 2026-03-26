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VIDEO. “No entiendo por qué”: DT critica las altas temperaturas en México de cara al repechaje de la Copa del Mundo

Surinam enfrentará este jueves a Bolivia por un cupo al Mundial en un horario que ha sido cuestionado por parte del entrenador del país que juega en Concacaf.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Hector Vivas - FIFA

Este jueves, la selección de Surinam se enfrenta a un desafío histórico en México. El equipo dirigido por el neerlandés Henk ten Cate busca dar el primer paso hacia su primera cita mundialista en el repechaje intercontinental frente a Bolivia, en un encuentro programado en el Estadio BBVA de Monterrey.

Sin embargo, el clima en el “Gigante de Acero” se ha convertido en un protagonista inesperado antes del pitazo inicial. El técnico europeo, quien asumió el cargo tras la renuncia de Stanley Menzo en diciembre del año pasado, expresó públicamente su malestar por el horario del partido.

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“Estamos listos, el equipo está muy preparado. Por lo único que estoy un poco preocupado es por el tiempo, hacen casi 30 y pico grados y estamos jugando a las 16:00 horas. Yo no entiendo por qué, pero ya está”, declaró Henk ten Cate.

El DT cuestionó la decisión organizativa, señalando que no comprende la necesidad de disputar el duelo en el momento de mayor calor del día, especialmente considerando que gran parte de su plantilla milita en ligas europeas y el poco tiempo que han tenido para aclimatarse.

El ganador de este cruce avanzará a la final del repechaje, ante Irak, que se disputará el próximo 31 de marzo. Quien se imponga en aquella llave podrá obtener uno de los últimos boletos directos para la Copa del Mundo 2026.

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