Sentencia a Nicolás Zepeda: ¿Cómo funciona la cadena perpetua en Francia y cuándo podría optar por libertad condicional?

La nueva condena contra Nicolás Zepeda por el crimen de Narumi Kurosaki instaló una pregunta clave: qué implica, en la práctica, recibir cadena perpetua en Francia.

Aunque el fallo establece una pena de por vida, eso no significa automáticamente que el condenado permanecerá en prisión hasta su muerte sin posibilidad de revisión.

Estefanía Orellana, abogada especialista en derecho internacional y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, explicó que el sistema francés contempla ciertos mecanismos procesales y penitenciarios.

La medida permite solicitar la libertad condicional, generalmente tras cumplir 18 a 30 años de prisión. “la verdad es que la cadena perpetua no significa que tú vas a estar 100% o, por lo menos en Francia, que vas a estar siempre dentro de la cárcel”, aseguró a Diario Usach.

“Lo que significa es que tú tienes un mínimo de años en donde tú tienes que estar en la cárcel y luego puedes solicitar la libertad condicional como un beneficio carcelario", detalló la experta.

“En el caso que estamos discutiendo, lo que el tribunal dictaminó es que tiene que haber una prisión efectiva, es decir, que Nicolás Zepeda tiene que cumplir prisión efectiva por lo menos 22 años antes de poder solicitar el beneficio de la libertad condicional”, profundizó sobre los plazos.

La solicitud no garantizaría la obtención y todo depende de una comisión que examina exhaustivamente la conducta del interno, su nivel de arrepentimiento y sus avances en la reinserción social.

Así, solo si el tribunal determina que el reo ha corregido su comportamiento y no representa un riesgo, se podría evaluar su salida, un proceso que está lejos de ser automático.

Respecto a la sentencia de cadena perpetua, superior a los 30 años que inicialmente pedía la Fiscalía, la profesional explicó que los magistrados tienen la facultad de ajustar la pena según el mérito de las pruebas. Aunque el Ministerio Público proponga una cifra, el tribunal posee la autonomía para dictar un castigo mayor o menor si los antecedentes del juicio así lo justifican, tal como ocurrió el jueves.

Cabe recordar que la defensa de Zepeda confirmó que acudirá al Tribunal de Casación para apelar. “Queremos impugnar el veredicto ante la Sala Penal del Tribunal de Casación y, posteriormente, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", dijo el abogado defensor Sylvain Cormier.