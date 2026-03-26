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VIDEO. Bolivia logra la épica: remonta ante Surinam y queda a un paso del Mundial 2026

El cuadro altiplánico reaccionó en los minutos finales y avanzó a la final del repechaje intercontinental, donde enfrentará a Irak por un cupo a la Copa del Mundo.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Hector Vivas - FIFA

El sueño de Bolivia por volver a un Mundial después de 32 años sigue más intacto que nunca. Este jueves, la “Verde” cumplió su tarea y venció 2-1 a Surinam en la semifinal del repechaje intercontinental que entrega un cupo a la Copa del Mundo 2026.

La tarea de las atipicaciones no estuvo exenta de complicaciones. Surinam pegó primero y abrió el marcador en el inicio del segundo tiempo gracias a Liam van Gelderen (48′), quien puso el 1-0 para el seleccionado de la Concacaf en el Estadio BBVA de Monterrey.

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El equipo de Óscar Villegas caminó al borde del precipicio y estuvo a 18 minutos de quedar fuera, pero en siete minutos logró dar vuelta el marcador para la alegría del país vecino.

La remontada se materializó gracias a los goles de Moisés Paniagua (72′) y Miguel Terceros (79′), quien convirtió de penal para sentenciar el 2-1 defintivo en tierras aztecas.

De esta manera, Bolivia avanzó a la final del repechaje intercontinental y enfrentará a Irak con la ilusión de volver a un Mundial luego de 32 años. La definición se jugará el próximo miércoles 1 de abril a las 00:00 horas de Chile en el mismo Estadio BBVA de Monterrey.

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