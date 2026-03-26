En medio de la “emergencia económica”: Gobierno suspende tramitación de los sueldos de asesores y aplica recorte

Un mensaje de Presidencia enviado a jefes de gabinete suspendió temporalmente la definición y tramitación de sueldos de asesores, en medio de una “emergencia económica”.

La comunicación, remitida por el equipo de la jefa de gabinete de José Antonio Kast, Catalina Ugarte, indicó que se aplicará un ajuste por austeridad y solicitó levantar información comparativa sobre dotaciones y gasto en asesorías respecto de administraciones anteriores.

La instrucción generó inquietud en ministerios y servicios, donde los equipos aún están en conformación, ante eventuales retrasos en los pagos de marzo, cuyas nóminas aún no eran enviadas.

Recorte transitorio cercano al 20%

Desde La Moneda aclararon que el objetivo es verificar una reducción efectiva en el número de asesores o en el gasto asociado a estos equipos de confianza.

En paralelo, el Ejecutivo implementará un recorte transitorio cercano al 20% en los sueldos de estos cargos, mediante un instructivo de austeridad fiscal, mecanismo utilizado en gobiernos anteriores.

La medida surge en medio de críticas por remuneraciones que pueden alcanzar cerca de $10 millones mensuales y busca dar una señal política sin recurrir a reformas legales, mientras se revisan criterios como experiencia, formación y funciones para ajustar los honorarios dentro del aparato público.