Gobernador Orrego lamenta la detención de ciclovía en la Alameda y acusa discriminación: “Con borrones y cuenta nueva no se construye ciudad”

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, cuestionó la decisión del Gobierno de detener la ejecución de la tercera etapa del proyecto Nueva Alameda, que contemplaba la continuidad de la ciclovía en el eje Alameda.

A través de su cuenta en X, la autoridad regional advirtió que la iniciativa ya contaba con diseño, financiamiento asignado y avances previos, por lo que criticó el freno de las obras. “El Gobierno acaba de anunciar que paraliza la construcción (…) a pesar de estar ya diseñada, con presupuesto asignado y ya construidas las primeras dos etapas”, sostuvo.

Orrego también acusó un impacto negativo en comunas del poniente de la capital, señalando que “con borrones y cuenta nueva no se construye ciudad, ni justicia urbana y menos unidad”, y agregó que Estación Central, Lo Prado y Maipú “serán, una vez más, discriminadas”, haciendo un llamado a reconsiderar la medida.

El gobierno acaba de anunciar que paraliza la construcción de la 3ra etapa de la ciclovía de la Alameda, a pesar de estar ya diseñada, con presupuesto asignado y ya construidas las primeras dos etapas. Con borrones y cuenta nueva NO se construye ciudad, ni justicia urbana y menos… — Claudio Orrego L. (@Orrego) March 26, 2026

Palabras de Poduje

Desde el Ejecutivo, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, explicó ante la Comisión de Vivienda de la Cámara que la cartera mantiene un 97% de su presupuesto comprometido por deudas previas, lo que obliga a reasignaciones.

En ese contexto, indicó que se optó por “cortar algunos gastos que estaban comprometidos”, entre ellos las obras de la Nueva Alameda en Providencia, argumentando que “son carísimas y la verdad es que no tenemos prioridad para hacerlas”.