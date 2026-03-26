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Polémica por ciclovía en Santiago: diputado Gatica oficia al ministro Poduje por pausa en obras del proyecto Nueva Alameda

El proyecto contemplaba más de $8 mil millones y beneficiaría a comunas como Estación Central y Maipú.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO

Una nueva controversia política se instaló en torno al proyecto Nueva Alameda-Providencia, luego de que el diputado Gustavo Gatica oficiara al ministro de Vivienda, Iván Poduje, exigiendo explicaciones por el eventual freno a la tercera etapa de la ciclovía.

A través de su cuenta en X, el parlamentario lanzó una dura crítica al Ejecutivo, acusando que las decisiones presupuestarias afectan principalmente a los sectores más vulnerables.

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Gustavo Gatica / VICTOR HUENANTE

“¿Por qué la zona poniente no es prioridad y los privilegios de la zona oriente no se tocan?”, cuestionó, junto con vincular la medida a otras alzas que impactan a la ciudadanía, como el precio de los combustibles.

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El oficio enviado a la Cámara de Diputadas y Diputados apunta directamente a la posible paralización de una obra que ya contaba con financiamiento aprobado y que, según los antecedentes, beneficiaría a comunas como Estación Central y Lo Prado, con impacto hacia Maipú. El proyecto contemplaba recursos por más de $8 mil millones entre 2026 y 2027.

En el documento, el parlamentario solicita al ministro detallar los criterios de priorización de la cartera y aclarar si se evalúa retirar el decreto desde Contraloría, además de remitir informes técnicos que justifiquen la decisión. También advierte que suspender una iniciativa en curso podría afectar la eficiencia del gasto público y la planificación urbana.

La ofensiva del diputado surge en medio de un complejo escenario presupuestario en el Ministerio de Vivienda, donde el propio Poduje reconoció que el 97% de los recursos está comprometido. En ese contexto, desde el Gobierno han defendido que la prioridad está en proyectos habitacionales.

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