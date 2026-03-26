Choque político en Ñuñoa: alcalde Sichel pide destituir a concejal y este denuncia persecución política

Una nueva controversia sacude a la Municipalidad de Ñuñoa luego de que el concejal del Frente Amplio, Andrés Argandoña, denunciara públicamente un intento de destitución en su contra impulsado por el alcalde Sebastián Sichel ante la Contraloría General de la República.

A través de redes sociales, el edil afirmó que la acción se basa en una reunión que sostuvo con dirigentes de ferias libres, la que, según aseguró, fue pública y registrada conforme a la Ley de Lobby.

“Sí: por reunirme con vecinos”, escribió, acusando además el uso de recursos municipales para lo que calificó como un “amedrentamiento político”.

El conflicto surge luego de que el jefe comunal enviara un oficio al órgano contralor denunciando un eventual “desacato” por parte del concejal. En el documento, hecho público por el edil, el alcalde Sichel acusa a Argandoña de autoconvocar sesiones del Concejo Municipal y comisiones de trabajo sin contar con atribuciones legales, además de presuntamente utilizar dependencias y recursos municipales para gestionar intereses particulares.

Según el alcalde, estas acciones contravendrían tanto el reglamento interno del municipio como dictámenes previos de Contraloría, configurando incluso un eventual “notable abandono de deberes”. Por ello, solicitó que los antecedentes sean remitidos al Tribunal Electoral Regional para evaluar sanciones.

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Argandoña, en tanto, rechazó las acusaciones y cuestionó la solidez de los antecedentes presentados. “El extremo de la poca seriedad es que acusa comportamiento reiterado y solo adjunta un correo como prueba”, señaló, agregando que no tiene facultades para convocar concejos, como se le imputa.

El alcalde @sebastiansichel pide mi destitución ante Contraloría por reunirme con dirigentes de ferias libres. Sí: por reunirme con vecinos. La reunión fue pública y registrada en Lobby (MU186AW2128205).

Incluso usa recursos municipales para este amedrentamiento político como… pic.twitter.com/LfQRtWJwMa — Andrés Argandoña Concejal Ñuñoa (@aargandonab) March 26, 2026

El caso ahora queda en manos de Contraloría, que deberá determinar si existen irregularidades en la actuación del concejal o si, por el contrario, se trata de una disputa política al interior del municipio. La situación tensiona aún más el escenario en Ñuñoa, en medio de acusaciones cruzadas entre autoridades comunales.