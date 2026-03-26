;

Choque político en Ñuñoa: alcalde Sichel pide destituir a concejal y este denuncia persecución política

El jefe comunal acusa irregularidades, mientras el edil niega los cargos y habla de presión política.

Nelson Quiroz

Agencia Uno - Instagram

Agencia Uno - Instagram

Una nueva controversia sacude a la Municipalidad de Ñuñoa luego de que el concejal del Frente Amplio, Andrés Argandoña, denunciara públicamente un intento de destitución en su contra impulsado por el alcalde Sebastián Sichel ante la Contraloría General de la República.

A través de redes sociales, el edil afirmó que la acción se basa en una reunión que sostuvo con dirigentes de ferias libres, la que, según aseguró, fue pública y registrada conforme a la Ley de Lobby.

“Sí: por reunirme con vecinos”, escribió, acusando además el uso de recursos municipales para lo que calificó como un “amedrentamiento político”.

Revisa también

ADN

El conflicto surge luego de que el jefe comunal enviara un oficio al órgano contralor denunciando un eventual “desacato” por parte del concejal. En el documento, hecho público por el edil, el alcalde Sichel acusa a Argandoña de autoconvocar sesiones del Concejo Municipal y comisiones de trabajo sin contar con atribuciones legales, además de presuntamente utilizar dependencias y recursos municipales para gestionar intereses particulares.

Según el alcalde, estas acciones contravendrían tanto el reglamento interno del municipio como dictámenes previos de Contraloría, configurando incluso un eventual “notable abandono de deberes”. Por ello, solicitó que los antecedentes sean remitidos al Tribunal Electoral Regional para evaluar sanciones.

ADN

Argandoña, en tanto, rechazó las acusaciones y cuestionó la solidez de los antecedentes presentados. “El extremo de la poca seriedad es que acusa comportamiento reiterado y solo adjunta un correo como prueba”, señaló, agregando que no tiene facultades para convocar concejos, como se le imputa.

El caso ahora queda en manos de Contraloría, que deberá determinar si existen irregularidades en la actuación del concejal o si, por el contrario, se trata de una disputa política al interior del municipio. La situación tensiona aún más el escenario en Ñuñoa, en medio de acusaciones cruzadas entre autoridades comunales.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad