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FOTOS. ‘Cote’ López genera polémica por foto con su pareja: detalle familiar desata críticas

“¿El hijo fotografiando a su mamá agarrándose a besos con el pololo?“, fue alguno de los comentarios que se pudieron leer en la publicación.

Nicolás Lara Córdova

‘Cote’ López genera polémica por foto con su pareja: detalle familiar desata críticas

Cote López dio que hablar este jueves por una romántica fotografía que se tomó junto a su pareja, Lucas Lama, la cual compartió en su cuenta de Instagram.

La modelo fue objeto de criticas tras compartir las fotografías de su paseo por la playa, ya que primero subió una foto junto a su hijo, luego una de ella sola con el mar de fondo y por última una con Lama dándose un beso.

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Esta fotografía fue la que provocó que Coté López fuera criticada por, supuestamente, exponer a su hijo a tomar la fotografía.

“El hijo fotografiando a su mamá agarrándose a besos con el pololo? Eso al menos parece. Solo hay fotos de los 3. Cómo nos ha cambiado el mundo”, fue uno de los comentarios que se leyó en la publicación.

¿No debería estar en el colegio como todo niño?”, “Qué ejemplo de madre…” y “¿el niño no va al colegio o tiene homeschool?”, fueron otros de los comentarios que recibió

Coté López respondió y aclaró que las fotografías fueron tomadas por su hija y no por su hijo menor.

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