Ministra Steinert responde a críticas tras polémica salida exjefa de inteligencia de la PDI: “Ya estoy en otra”

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, abordó la controversia por la salida de la exjefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, en medio de cuestionamientos desde el Congreso que incluso apuntan a su continuidad en el cargo.

La polémica se originó luego de que trascendiera que la secretaria de Estado habría tenido injerencia en el paso a retiro de la prefecta general (r), situación que Steinert ha descartado, asegurando ante la comisión de Seguridad de la Cámara que se trató de una determinación del director general de la policía civil, Eduardo Cerna.

En ese contexto, el senador DC Iván Flores emplazó al Ejecutivo a pedir su salida, acusando que la funcionaria fue desvinculada “de mala manera”.

“Yo ya estoy en otra”

Además, criticó el manejo del caso, señalando que la jefa de cartera “ha estado cometiendo un error tras otro” y que no se puede seguir “echándole más bencina a esta tonta hoguera”. El senador pidió al Ejecutivo que “le pida el cargo y la salida a la ministra”.

Desde La Araucanía, Steinert respondió a estos cuestionamientos, afirmando que el parlamentario “puede tener una opinión personal”, pero recalcó que ya entregó explicaciones en la instancia legislativa. “Seguir con esto no tiene sentido”, sostuvo.

Ante nuevas consultas, la ministra insistió en que la salida de Peña fue una “decisión institucional” y marcó un cierre a la controversia: “yo ya estoy en otra, lo que quiero es trabajar por el país”.