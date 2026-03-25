Cáncer cervicouterino en Chile: dos mujeres mueren al día pese a avances en detección

Chile continúa enfrentando cifras preocupantes en cáncer de cuello cervicouterino.

Según datos del Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud, el país se ubica dentro del top 10 regional en incidencia, con un promedio de dos mujeres fallecidas al día por esta enfermedad.

Anualmente se registran más de 1.500 nuevos casos, y pese a avances como la incorporación del test PCR al sistema GES y la vacunación gratuita contra el Virus del Papiloma Humano en escolares, la detección tardía sigue siendo un factor crítico.

Este tipo de cáncer se origina en el cuello del útero y está asociado casi en su totalidad al VPH, especialmente a las cepas 16 y 18. Su progresión suele ser silenciosa, lo que dificulta su diagnóstico oportuno .

En ese contexto, especialistas destacan el uso del test PCR, que permite detectar el virus antes de que se desarrollen lesiones, a diferencia del tradicional Papanicolaou. Su inclusión en el GES busca ampliar el acceso y mejorar la detección precoz.

Finalmente, las recomendaciones apuntan a mantener controles periódicos: PAP entre los 25 y 29 años y PCR entre los 30 y 65. Expertos insisten en no postergar los chequeos, ya que la detección temprana puede evitar consecuencias graves y salvar vidas.