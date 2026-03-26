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Más exorcistas en el mundo: la petición urgente que llegó al Vaticano por aumento de satanismo

La Asociación Internacional de Exorcistas advierte falta de preparación ante nuevos casos.

Nelson Quiroz

GROK IA

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La Asociación Internacional de Exorcistas advirtió al papa León XIV sobre la necesidad de contar con más sacerdotes especializados en exorcismo, en medio de un aumento de casos vinculados al ocultismo, el esoterismo y el satanismo.

La preocupación fue planteada durante una audiencia privada realizada el pasado 13 de marzo en el Vaticano.

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Getty Images / Vatican Pool

En el encuentro, recogido por Vatican News, los representantes entregaron un informe donde alertan sobre una creciente cantidad de personas afectadas por lo que describen como “consecuencias espirituales graves”, muchas veces sin respuesta adecuada dentro de la Iglesia.

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Por ello, solicitaron que cada diócesis del mundo disponga de uno o más exorcistas debidamente capacitados, junto con fortalecer la formación del clero desde etapas tempranas.

Se necesitan criterios claros de discernimiento para abordar situaciones pastorales particularmente delicadas”, señalaron desde la asociación, enfatizando la importancia de establecer protocolos que permitan diferenciar estos casos de otras problemáticas, como las de origen psicológico o médico.

El vicepresidente de la entidad, el sacerdote Francesco Bamonte, advirtió que ignorar estos fenómenos puede dejar a los fieles sin apoyo, empujándolos a buscar soluciones inadecuadas. En ese contexto, insistió en la necesidad de una atención pastoral “seria y prudente”, basada en lineamientos claros y en la doctrina de la Iglesia.

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