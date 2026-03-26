Tras ser condenado nuevamente en Francia por el caso de Narumi Kurosaki, el chileno Nicolás Zepeda podría pasar el resto de su vida en la cárcel de Orleans-Saran, un recinto penitenciario ubicado en la comuna de Saran y que fue inaugurado en 2014.

Según consigna La Tercera, el establecimiento aparece como el lugar donde cumpliría su pena, luego de haber sido trasladado desde la prisión de Besançon, donde estuvo recluido en 2020.

El veredicto de la justicia francesa representa un nuevo giro decisivo en uno de los casos judiciales más seguidos en Chile y Francia. Este fue el tercer juicio enfrentado por Zepeda, quien ya había sido procesado anteriormente en otras dos instancias.

Una prisión moderna con foco en reinserción y apoyo familiar

El centro penitenciario de Orleans-Saran funciona desde 2014 y cuenta con una superficie de 36.500 metros cuadrados. El recinto fue diseñado con infraestructura moderna para favorecer mejores condiciones de detención, trabajo del personal y contacto de los internos con sus familias. En total, la cárcel tiene siete edificios y capacidad para 768 personas.

La distribución contempla 420 plazas para hombres en prisión preventiva, 210 para hombres condenados, 30 para mujeres en prisión preventiva y una zona de semilibertad con 60 cupos. Además, el recinto incluye una unidad médico-psicológica de 18 plazas, una unidad sanitaria dependiente del hospital regional de Orleans y cinco unidades de vida familiar, destinadas a que los internos puedan recibir visitas “en intimidad” por hasta 60 horas.

La prisión también dispone de talleres de trabajo voluntario, salas de informática, gimnasio, biblioteca y campos deportivos. Parte de esa filosofía fue destacada en su momento por la entonces ministra de Justicia de Francia, Christiane Taubira, quien sostuvo que el encarcelamiento debe desarrollarse “en las mejores condiciones para ayudar a los detenidos a reintegrarse mejor en la sociedad y escapar del camino de la delincuencia”.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia francés, el recinto fue concebido para ofrecer “condiciones de detención dignas”, con celdas individuales de más de diez metros cuadrados y celdas dobles de 12 metros cuadrados, además de luz natural, sensación de amplitud y espacios verdes.

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