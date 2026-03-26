Ley de Desalinización aprobada: así se regulará el uso de agua de mar para diversas actividades

El Congreso Nacional despachó finalmente el proyecto de ley que regula el uso de agua de mar para desalinización, marcando un hito en la gestión de la crisis climática que afecta al país.

Tras recibir el respaldo de la Cámara Alta en su tercer trámite constitucional, la normativa quedó en condiciones de ser promulgada como ley de la República, ofreciendo un horizonte de certeza jurídica para una industria clave en las zonas con mayor estrés hídrico.

A diferencia de intentos previos, esta legislación no se limita a otorgar permisos de operación. Los parlamentarios enfatizaron que la nueva estructura legal constituye un “marco integral, con estrategia nacional y reglas de fiscalización“.

De esta manera, se apunta a “un sistema completo, coherente y aplicado”. Con esto, Chile busca pasar de proyectos aislados a una política de Estado que responda a la vulnerabilidad de las regiones del norte y centro.

El corazón de la ley es la creación de la Estrategia Nacional de Desalinización, una hoja de ruta que determinará dónde y bajo qué condiciones se podrán instalar las plantas.

El objetivo principal es garantizar que el desarrollo industrial no comprometa el equilibrio ambiental ni social de las comunidades costeras.

Entre los puntos más relevantes aprobados destacan:

Prioridad de uso: El texto consagra que el agua obtenida deberá estar destinada, en primer orden, al consumo humano, uso doméstico, saneamiento y la preservación de caudales ecológicos.

El texto consagra que el agua obtenida deberá estar destinada, en primer orden, al consumo humano, uso doméstico, saneamiento y la preservación de caudales ecológicos. Fiscalización ambiental rígida: Todos los proyectos, sin excepción, deberán someterse al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), asegurando el resguardo de la biodiversidad y los ecosistemas marinos.

Todos los proyectos, sin excepción, deberán someterse al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), asegurando el resguardo de la biodiversidad y los ecosistemas marinos. Gestión de concesiones: Se introducen modificaciones profundas en los procedimientos de solicitud y caducidad de las concesiones marítimas para evitar el acaparamiento y asegurar la ejecución de las obras.

Seguridad y Justicia Territorial

Durante el debate en el hemiciclo, se subrayó que esta ley trasciende lo técnico para convertirse en una herramienta de “seguridad nacional y de justicia territorial”.

Esta definición responde a la necesidad urgente de asegurar el suministro de agua no solo para las actividades productivas, sino como un derecho fundamental para la población.

Desde el Senado explicaron que la idea matriz busca un “desarrollo sostenible de iniciativas y proyectos de desalinización de agua de mar”, permitiendo que el país cuente con herramientas concretas para adaptarse a un escenario de sequía estructural de largo plazo.

Con esta aprobación, el Gobierno dispone ahora de un plazo para la promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial, momento en el cual comenzará a regir este nuevo sistema que promete cambiar la matriz hídrica de Chile.