Garnero admite que la UC no jugó bien ante Ñublense y señala el principal motivo: “No corre a una velocidad...” / Sebastian Beltran Gaete

Universidad Católica sufrió su primer tropiezo en la Copa de la Liga tras caer 1-0 ante Ñublense en Chillán este miércoles, duelo disputado por la segunda fecha del Grupo B.

Daniel Garnero, entrenador de los “cruzados”, analizó la derrota de su equipo en conferencia de prensa, donde reconoció que sus dirigidos no hicieron un buen partido en tierras chillanejas.

“Creo que el partido fue muy parejo. Sabíamos que el encuentro iba a ser peleado, trabado, y el que se equivocaba la iba a pasar mal. Nos hicieron un gol que podríamos haber evitado y después de eso el juego cambió”, partió señalando el DT de la UC.

“Lamentablemente, no tuvimos un gran partido. No pudimos sacar ventajas en los duelos individuales. Cuando el rival nos hace el gol, esa ansiedad que podían tener jugando de local, cambió totalmente. Se interrumpió muchísimo el juego”, agregó el técnico argentino.

Además, Garnero apuntó a la cancha del Estadio Nelson Oyarzún como uno de los motivos por los cuales su equipo no pudo superar a Ñublense. “Si no tienes mucha precisión, es difícil entrar, porque el campo de juego no está de la mejor manera, la pelota no corre a una velocidad para poder engañar al rival. Entonces, termina siendo bastante más complejo”, aseguró.

“La idea era buscar espacios interiores, llegar por los costados con nuestros laterales y meter gente en el área para disputar la pelota y ganarla. Pero al no tener esa precisión, sumado al apuro, lamentablemente no salió como queríamos”, concluyó el estratega trasandino.

Con este resultado, Ñublense llegó a 4 puntos y escaló al primer puesto del Grupo B, mientras que Universidad Católica quedó en el segundo lugar con 3 unidades. Los otros dos equipos del grupo, Cobresal (1 punto) y Universidad de Concepción (sin unidades), se enfrentarán esta tarde por la segunda fecha de la Copa de la Liga.