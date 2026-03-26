Estalla otro lío en la ANFP: clubes alistan moción de censura y podrían forzar elecciones anticipadas

La tensión política dentro de la ANFP sigue escalando. Luego del último Consejo de Presidentes, donde surgió la acusación de un intento de “golpe de estado” contra la directiva encabezada por Pablo Milad, ahora se abre un nuevo conflicto que vuelve a tensionar el ambiente en Quilín.

Según información de ADN Deportes, un grupo de clubes, liderados por Universidad de Concepción y Coquimbo Unido, están preparando una moción de censura en contra del secretario general de la ANFP, Jorge Yunge.

¿La razón? El notable abandono de labores y la controversia generada por la fallida adjudicación del “naming rights” de la Copa de la Liga a la constructora Independencia, empresa ligada a Yunge y que se cayó el día anterior al inicio del torneo por el presunto vínculo entre el dirigente y la firma maulina.

Por estos y otros motivos, que aún no han querido detallar, se está preparando una moción de censura contra Yunge. Para que eta prospere, debe ser solicitada por 10 clubes, que luego deben autoconvocarse a un Consejo de Presidentes para someterla a votación.

En esa votación se requieren 36 votos, equivalentes a dos tercios, para aprobar la censura. Una cifra que, según los clubes impulsores de la iniciativa, ya tendrían asegurada.

El escenario que se abre en la ANFP si prospera la censura contra Jorge Yunge

Según supo ADN Deportes, de prosperar la censura contra Yunge, es muy probable que Jorge Aguilar y Andrés Alvarado también presenten su renuncia al directorio de la ANFP.

Con ese escenario, la mesa directiva presidida por Pablo Milad quedaría completamente desarticulada y, según los estatutos, se deberá conformar un directorio transitorio y convocar a elecciones en un plazo de 60 días. Es decir, podría haber comicios anticipados en junio.

Por otro lado, desde la ANFP aseguran que los impulsores de la moción no cuentan con los votos necesarios y que, además, evalúan convocar a un Consejo de Presidentes la próxima semana. En la cita se abordarían dos temas: la designación de consejeros para la Federación de Fútbol de Chile y el nuevo escenario tras la aprobación a la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.