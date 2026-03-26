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VIDEO. Los Tenores anticipan el inédito amistoso de La Roja ante Cabo Verde por la FIFA Series

En el programa de este jueves, nuestros panelistas también repasaron las novedades de Colo Colo, Universidad de Chile y el nuevo conflicto en la ANFP que podría alterar el escenario electoral en Quilín.

Bastián Lizama

ADN Radio

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En la edición de Los Tenores de este jueves 26 de marzo, nuestros panelistas adelantaron el amistoso de la selección chilena ante Cabo Verde por el torneo FIFA Series, a disputarse en la madrugada de este viernes en Nueva Zelanda.

Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Pamela Juanita Cordero, Patricio Barrera y Carlos Costas también comentaron las últimas novedades de Colo Colo en torno a la remodelación del Estadio Monumental y las declaraciones del defensa Nicolás Ramírez en Universidad de Chile.

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Además, conocieron los detalles de la moción de censura que prepara un grupo de clubes del fútbol chileno en contra del secretario general de la ANFP, Jorge Yunge, que podría cambiar drásticamente el escenario electoral en Quilín.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 26 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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