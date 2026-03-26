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Estudiantes marchan hoy jueves en Santiago contra medidas del Gobierno: a qué hora parte y dónde será

Desde la Confech, la Aces y la Red de Solidaridad Estudiantil llamaron a movilizarse ante las medidas anunciadas en educación. “Estaremos alerta a cada movimiento que haga el Gobierno”, señalaron.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Imagen de archivo

Agencia UNO | Imagen de archivo / Hans Scott

Este jueves se realizará la marcha convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Red de Solidaridad Estudiantil contra las medidas en educación anunciadas por el Gobierno.

En concreto, las organizaciones cuestionan el recorte del 3% al presupuesto del Ministerio de Educación anunciado por Hacienda, así como la limitación de la gratuidad hasta los 30 años, entre otras medidas.

“Estamos cansados de que siempre sea la educación la que pague los costos de las decisiones de los de arriba (...). Rechazamos el discurso de que en Chile no hay recursos para garantizar algo básico como nuestros derechos”, dijo la vocera de la Aces, Darlyn Marilef, en un punto de prensa.

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“Estaremos alerta a cada movimiento que haga el Gobierno”

Por su parte, Ignacia Villalobos, de la Confech, señaló que “si el Gobierno cree que esto es un tira y afloja con nuestros derechos, los estudiantes siempre vamos a seguir presionando”.

Por último, Arantxa Díaz, de la Red de Solidaridad Estudiantil, hizo un llamado “a todos los estudiantes a seguir articulándose y movilizándose porque estaremos alerta a cada movimiento que haga el Gobierno de Kast”.

En ese contexto, la marcha está convocada para hoy a las 12:00 horas frente al ex Congreso Nacional.

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