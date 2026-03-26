Excampeón con la U decide poner en pausa su carrera: “Mi señora me hizo aterrizar”

El delantero argentino-chileno, Juan Ignacio Duma, decidió hacer una pausa en su carrera deportiva tras haber defendido la camiseta de Santiago Wanderers durante la temporada pasada.

En una reciente entrevista, el futbolista de 32 años explicó que no jugará este primer semestre para sanar una lesión que sufrió en el cuadro de Valparaíso y que se complicó más de la cuenta.

“Estoy en Concepción. Mi señora es de acá, así que estamos instalados mientras termino de recuperarme. Por ahora estoy sin club; no pude firmar con nadie antes porque no me sentía apto para competir. Esa es la única razón por la cual no he fichado en ningún equipo”, señaló Duma en diálogo con En Cancha.

“Mi señora fue quien me hizo aterrizar. Ella me decía que siempre pienso más en el resto que en mí. En Wanderers jugué muchas veces no estando al 100% y me entregué más de la cuenta; eso me terminó pasando la cuenta con la lesión”, reconoció el atacante que fue campeón del Apertura 2014 con Universidad de Chile.

En esa línea, agregó: “Pensé más en el grupo que en mi propia salud y hoy lo estoy pagando. Por eso ahora no nos apresuramos: una recaída sería fatal”.

Sobre su presente en Concepción, acompañado de su familia, el delantero comentó: “Estoy disfrutando de cosas que el fútbol a veces te quita, como compartir tiempo con mi hija. Pero sigo enfocado: entreno con profesionales aptos para llegar en perfectas condiciones a la segunda parte del año”.

“Estoy yendo a entrenar a Chillán tres veces por semana con el kinesiólogo de Ñublense. Ya estoy en la etapa final: trabajos en cancha con pelota, velocidad, coordinación y saltos. El objetivo es llegar a un club y jugar de inmediato, sin transiciones”, añadió.

Por último, Juan Ignacio Duma aseguró que “mi intención hoy es quedarme en Chile, sobre todo por la estabilidad de mi hija. Pero si sale una oportunidad buena en el extranjero, se analizará en conjunto con la familia. Hoy, la primera opción es el mercado local".