Lleva 16 semanas como número 1 del mundo en su categoría y ganó 9 torneos en 2025: “Cumplimos la planificación a la perfección” / Diego Martin

En el desarrollo de la gala del Círculo de Periodistas Deportivos, así como Erick Pulgar se llevó el “Mejor de los Mejores”, a nivel paralímpico el galardonado fue Ignacio Torres.

El paratenismesista tuvo un gran nivel, siendo el primer deportista chileno de esta categoría en lograr el número 1 del mundo en la disciplina.

“Luché cada punto y cada campeonato. Me quedo con eso, ser primera vez el “Mejor de los Mejores” también puede ser un hito. En cierta medida me lo esperaba, tuve un año espectacular y la gente me lo hacía notar", recalcó Ignacio Torres en diálogo con ADN TOP.

“Contento por el premio, es cerrar un año espectacular. Llevo dieciséis semanas como número 1 del mundo, ganando nueve torneos internacionales. Cumplimos la planificación a la perfección y estos son los resultados”, explicó, valorando la evolución que ha tenido en su juego.

“Fue un año en que salí de lo común, hice cosas inteligentes, empecé a innovar en el tenis de mesa y a partir de ahí vamos surgiendo para arriba”, dijo Ignacio Torres, apuntando a metas en grande de cara al 2026.

“Es mantenerme siendo número 1 y quiero una medalla en el Mundial del próximo año. Creo que debo mejorar los servicios, recepciones y las pequeñas cosas, cuando enfrentas a gente de tu nivel, los partidos se definen por pequeñas cosas”, cerró el también multimedallista en los pasados Juegos Panamericanos Santiago 2023.