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FOTOS. Dibujos revelan el estado de Nicolás Maduro tras casi tres meses de prisión en EE.UU.

Debido a la prohibición de medios en la sala, ilustraciones judiciales muestran cómo luce el exdictador tras semanas de detención, con ropa de interno y junto a su esposa.

Martín Neut

Dibujos revelan el estado de Nicolás Maduro

Dibujos revelan el estado de Nicolás Maduro / XNY/Star Max

Este jueves 26 de marzo, Nicolás Maduro volvió a enfrentarse a la justicia estadounidense por segunda vez desde su detención en Caracas en enero pasado.

La audiencia se realizó en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, pero debido a la prohibición de medios en la sala, el estado del exmandatario y de su esposa, Cilia Flores, fue mostrado mediante ilustraciones.

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En los dibujos, Maduro viste la tradicional camiseta naranja de los internos y un chaleco amarillo o café claro, sin cambios visibles respecto a su primera comparecencia el 5 de enero.

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En ese entonces el dictador declaró: “No soy culpable. Soy un hombre decente, sigo siendo el Presidente de mi país”. Flores aparece con camiseta gris, chaqueta negra, lentes y el cabello recogido.

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Dibujos revelan el estado de Nicolás Maduro

Durante la audiencia, ambos usaron audífonos para la traducción y tomaron notas en algunos momentos.

Por su parte, el fiscal federal los acusó de “saquear la riqueza de Venezuela” y solicitó al juez Alvin Hellerstein que no autorizara pagos de honorarios desde Caracas.

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