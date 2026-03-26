Juez de Nueva York descarta desestimar cargos contra Nicolás Maduro y su esposa durante segunda audiencia / XNY/Star Max

La segunda audiencia judicial contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, concluyó este jueves en Nueva York sin avances favorables para la defensa: el tribunal rechazó la solicitud de desestimar los cargos por narcotráfico y otros delitos graves.

El juez federal Alvin Hellerstein fue categórico al señalar que el caso continuará su curso, pese a los argumentos del equipo legal, que alegó la imposibilidad de financiar la defensa debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos. “No voy a desestimar el caso”, sostuvo durante la audiencia.

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La defensa había planteado que el bloqueo de fondos, incluyendo la imposibilidad de que el Estado venezolano cubra los honorarios, vulnera el derecho de los acusados a contar con abogados de su elección. Sin embargo, el magistrado estimó que este punto aún debe resolverse antes de tomar una decisión más drástica como cerrar el proceso.

En esa línea, Hellerstein solicitó al fiscal adjunto Kyle Wirshba revisar si existen otras vías de financiamiento para la defensa. Además, dejó abierta la posibilidad de pronunciarse próximamente sobre si corresponde permitir el uso de recursos venezolanos, pese a las sanciones vigentes.

Mientras tanto, tanto Maduro como Flores permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde han estado recluidos desde su captura en enero pasado en Caracas, en un operativo liderado por autoridades estadounidenses.

La audiencia, que se extendió por cerca de 90 minutos, también estuvo marcada por las acusaciones de la fiscalía, que apuntó a ambos por “saquear la riqueza de Venezuela”. En paralelo, en las afueras del tribunal se registraron manifestaciones tanto de apoyo como de rechazo al exgobernante.

Por ahora, no hay fecha definida para la próxima comparecencia, mientras el tribunal prepara una resolución clave sobre el financiamiento de la defensa, punto que podría influir en el futuro del caso.