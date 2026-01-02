¿Hay dinero olvidado a tu nombre? Revisa si te corresponde alguna de las acreencias bancarias de 2025 (el plazo es limitado)

Es probable que muchas personas cuenten con dinero olvidado en alguna de sus cuentas bancarias o diversas entidades, pero lo bueno es que aún están a tiempo de realizar el trámite correspondiente para cobrarlo.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ofrece una herramienta digital que permite verificar aquellas acreencias bancarias y así poder recuperarlas y evitar pérdidas innecesarias.

El primer paso es acceder al Buscador de Acreencias Bancarias en el portal oficial de la CMF e ingresa el nombre completo de la persona (o empresa) en el buscador. También se puede buscar solo por el apellido.

Al hacer clic en “buscar acreencias” se mostrarán los resultados de forma inmediata, revelando los montos disponibles conforme a depósitos sin movimiento por más de dos años en bancos, cooperativas de ahorro y crédito, y emisores no bancarios de tarjetas de pago.

Asimismo, hay que recordar que cada marzo, el Diario Oficial publica el listado oficial de acreedores con montos superiores a 5 UF, accesible para todos los ciudadanos. Si el saldo es inferior, se debe consultar directamente con la institución correspondiente.

En caso de que no exista reclamo en tres años desde la publicación (hasta el 31 de enero), los fondos pasan a la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, según lo establecido en Chile Atiende.

Otro punto a considerar es que esta mecánica no aplica para depósitos a plazo indefinido o con renovación automática, boletas o depósitos de garantía, sumas por cheques viajeros, ni casos con retención, prenda o embargo sobre los dineros. Este filtro asegura que solo fondos legítimamente olvidables entren en el sistema de recuperación.