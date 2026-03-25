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FOTOS. “Vamos por más”: DJ Méndez confirma reconciliación con expareja mediante románticas fotos

“Espero ser cada día una mejor persona”, manifestó el artista a través de redes sociales.

Sebastián Escares

“Vamos por más”: DJ Méndez confirma reconciliación con expareja mediante románticas fotos

El amor siempre da revanchas y esta vez fue el turno de Leopoldo Méndez, más conocido como DJ Méndez.

El artista nacional utilizó sus redes sociales para confirmar lo que muchos de sus seguidores sospechaban: se reconcilió con su expareja, Beatriz Fuentes, tras un largo periodo de distanciamiento y rumores.

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Cabe recordar que la pareja vivió una mediática separación a solo meses de haber anunciado sus planes de matrimonio en enero de 2024. Tras varias idas y venidas que marcó los últimos años, este 2026 parece haber traído finalmente la estabilidad que ambos buscaban.

Un aniversario con sello romántico

La confirmación llegó a través de un emotivo carrusel de fotografías compartido por Beatriz en Instagram, donde se les ve besándose y abrazados, registros que el propio DJ Méndez decidió replicar en sus plataformas con una profunda reflexión.

“El amor tiene altos y bajos y nosotros hemos tenido de todo y eso nos ha hecho llegar aquí con puro amor. ¡Espero ser cada día una mejor persona, partner, amigo, amante y hacerte sentir protegida!”, escribió el cantante.

Además, el intérprete de “Lady” aprovechó la instancia para celebrar los cuatro años de relación (contando el tiempo previo a la ruptura), agradeciendo el apoyo del círculo cercano que los acompañó en este proceso de reencuentro.

“¡Gracias por tanto amor! ¡Vamos por más!”, concluyó entusiasmado DJ Méndez en su publicación.

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