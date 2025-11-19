“Me impactó y siguió...”: Dj Méndez fue atropellado por un funcionario de la Municipalidad de Isla de Maipo y acusa varias irregularidades

El músico y residente de Isla de Maipo, DJ Méndez, sufrió un accidente durante la jornada de este miércoles cuando fue atropellado mientras paseaba a su mascota en bicicleta por la comuna.

El incidente involucró a un trabajador de la Municipalidad de Isla de Maipo, identificado como César González, cuyo permiso de conducir estaba retenido en el momento del hecho, según documentos proporcionados por Carabineros al artista.

A través de sus redes sociales, Méndez compartió las circunstancias y consecuencias del atropello. Mostrándose visiblemente afectado tras el accidente, escribió: “No quiero que se asusten pero acabo de ser atropellado”.

“La policía lleva al tipo adelante. Venía con mi perrita, la Mara, en bicicleta y se pasó el signo pare. Averiguamos con Carabineros y este tipo tenía retenida la licencia. Trabaja en la Municipalidad (...) me impactó y siguió atropellándome y caí debajo de su auto. Estoy con lesiones, aún no sé de qué tipo”﻿, explicó.

También detalló que su mascota resultó con “lesiones en su hocico, porque fuimos arrastrados“, cuestionando por qué no se detuvo al sentir que impactó a alguien.

Posteriormente, el artista fue detallando que con el pasar de los minutos iba empeorando su situación, sintiendo mareos y dolores luego de que bajara la adrenalina.

Además, con malestar en su mandíbula, en su cabeza y sensaciones de mareo y sueño, lamenta de mayor forma el hecho de que se trataba de un día especial en lo profesional, el cual se vio arruinado por el accidente.

Llamado de atención a las autoridades

La situación se viralizó rápidamente y, según comentó el artista, varios reconocen a González como un trabajador con malas actitudes: “Dicen que se cree Dios, maneja como él quiere, hace lo que quiere y eso no corresponde. Ahora casi mata a mi perrita”.

Asimismo, continuando a través de las historias de su cuenta de Instagram, DJ Méndez emplazó directamente a Juan Pablo Olave, alcalde de Isla de Maipo, para que tome cartas en el asunto.

“Quiero que el señor Juan Pablo Olave se haga cargo de personaje que trabaja para su Municipalidad. Que hay quejas de todos lados”, expuso.

Por su parte, desde la Municipalidad de Isla de Maipo emitieron un comunicado refiriéndose al hecho, aunque tomando cierta distancia de algún tipo de responsabilidad.

“El incidente efectivamente involucra a un funcionario municipal, pero ocurrió con su vehículo particular y en horas de la mañana, previo al horario de entrada”, expresaron.