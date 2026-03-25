Contraloría oficia al Gobierno por publicaciones sobre el MEPCO en redes sociales

La Contraloría General de la República ofició este miércoles al Ministerio Secretaría General de Gobierno, líderado por Mara Sedini, para que entregue información detallada sobre publicaciones difundidas en redes sociales relacionadas con medidas del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

A través de su cuenta oficial, el organismo informó que solicitó antecedentes a la Ministerio Secretaría General de Gobierno respecto de los contenidos publicados, en medio de la controversia generada por mensajes del Ejecutivo vinculados al alza de los combustibles.

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Según el oficio firmado por la contralora Dorothy Pérez Gutiérrez, se requirió precisar “los recursos públicos y personal involucrado” en la elaboración de dichas publicaciones, así como el fundamento normativo y los sustentos fácticos de las afirmaciones difundidas.

El documento, emitido desde la División de Fiscalización, también establece un plazo de cinco días hábiles para que la cartera responda a través de la plataforma institucional, detallando el proceso detrás de los contenidos cuestionados.

La acción se enmarca en las atribuciones fiscalizadoras del organismo, contempladas en la ley N° 10.336, que le permite requerir información a entidades públicas incluso en materias sujetas a reserva.

🔴AHORA | Hemos oficiado a @voceriagobierno para que informe respecto de publicaciones realizadas en redes sociales sobre medidas vinculadas al MEPCO. pic.twitter.com/7Qe0F2SpED — Contraloría (@Contraloriacl) March 25, 2026

Este requerimiento surge en un contexto de creciente polémica por la estrategia comunicacional del Gobierno frente al alza de los combustibles, particularmente tras publicaciones en redes sociales que generaron críticas desde distintos sectores políticos.