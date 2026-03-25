Río atmosférico llega a Chile con lluvia y nieve: podrían dejar hasta 300 mm el fin de semana

La Patagonia chilena se prepara para un evento meteorológico de alto impacto. De acuerdo con proyecciones recientes, un río atmosférico de categoría 5 —el nivel más alto de la escala— podría afectar la zona austral del país durante varios días, alimentando los sistemas frontales que llegarán al extremo sur y dejando precipitaciones abundantes, especialmente en sectores patagónicos.

Meteored advirtió que los acumulados podrían acercarse a los 300 milímetros de agua en algunas áreas, en un escenario que ya es seguido con atención por el riesgo de crecidas, afectación de caminos y complicaciones operativas en la zona.

El fenómeno no llegaría solo con lluvia. Los modelos y pronósticos revisados apuntan también a un fin de semana con viento intenso en ciudades como Punta Arenas y Puerto Natales, donde ya se observan jornadas muy ventosas en la antesala del evento, donde las rachas que podrían rondar los 90 a 110 km/h en la zona austral.

Nieve en altura y aguanieve ayudarían a moderar parte del impacto

Dentro de este escenario complejo, hay un elemento que podría aliviar parcialmente la presión sobre ríos y cauces. Según las proyecciones difundidas, el aire frío seguiría presente durante buena parte de la semana sobre la Patagonia, lo que permitiría que parte importante de las precipitaciones caiga en forma de nieve en zonas altas y de aguanieve en sectores más bajos. Ese factor ayudaría a evitar, al menos en parte, una sobrecarga inmediata de los ríos patagónicos.

El sistema frontal, además, tendría un desarrollo prolongado. La proyección apunta a que comenzará a intensificarse hacia el sábado 28 de marzo y se extenderá durante el fin de semana, manteniendo el aporte de humedad del río atmosférico sobre la zona austral.

Esa persistencia es precisamente uno de los factores que más preocupa en este tipo de eventos, ya que no solo importan los montos de lluvia, sino también cuántas horas o días se acumulan sobre un mismo territorio.

Por ahora, el foco está puesto en el seguimiento fino de la trayectoria y la intensidad final del fenómeno. Aunque la nieve en altura podría amortiguar parte del riesgo hidrológico, la combinación de lluvias persistentes, viento fuerte y un río atmosférico en categoría máxima mantiene a la Patagonia bajo un escenario meteorológico delicado para los próximos días.