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VIDEO. Reconocido músico chileno vuelve al país como “Veterano”: adelantó su primer single

Jano Soto vuelve tras 15 años con su canción “Todo es empezar” donde reflexiona sobre la vida.

Nicolás Lara Córdova

Reconocido músico chileno vuelve al país como “Veterano”: adelantó su primer single

Jano Soto fue una de las figuras más reconocidas del pop chileno en la década de 1990 gracias a éxitos como “Debajo de la lluvia” y “La luz del cuerpo”.

Ahora, Soto anunció su regreso a la música bajo el nombre de Veterano y adelantó el nombre de su nuevo single: “Todo es empezar”.

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Esta canción fue escrita en Barcelona, donde vive desde 2018, y se grabó en Chile con la coproducción de Diego Álvarez (ex Mecánica Popular y Manuel García) y Rafael Egaña.

Además, cuenta con un videoclip realizado por Cristóbal Braun, que ilustra el corazón de la canción.

“Esto es como el veterano del fútbol que vuelve a jugar a la pelota o el policía retirado en las películas que vuelve a solucionar un crimen”, comentó el músico.

“En mi caso es la historia de alguien que migra, tiene un trabajo de oficina, y que, de repente, cierra la planilla excel, se cuelga la guitarra y vuelve a escribir canciones. Es una nueva aventura”, dice Veterano.

Disfruta “Todo es empezar”, lo último de Veterano:

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