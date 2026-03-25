Reconocido músico chileno vuelve al país como “Veterano”: adelantó su primer single

Jano Soto fue una de las figuras más reconocidas del pop chileno en la década de 1990 gracias a éxitos como “Debajo de la lluvia” y “La luz del cuerpo”.

Ahora, Soto anunció su regreso a la música bajo el nombre de Veterano y adelantó el nombre de su nuevo single: “Todo es empezar”.

Esta canción fue escrita en Barcelona, donde vive desde 2018, y se grabó en Chile con la coproducción de Diego Álvarez (ex Mecánica Popular y Manuel García) y Rafael Egaña.

Además, cuenta con un videoclip realizado por Cristóbal Braun, que ilustra el corazón de la canción.

“Esto es como el veterano del fútbol que vuelve a jugar a la pelota o el policía retirado en las películas que vuelve a solucionar un crimen”, comentó el músico.

“En mi caso es la historia de alguien que migra, tiene un trabajo de oficina, y que, de repente, cierra la planilla excel, se cuelga la guitarra y vuelve a escribir canciones. Es una nueva aventura”, dice Veterano.