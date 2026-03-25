A menos de un mes de su concierto en el Estadio Nacional: cancelan show de Andrea Bocelli / Emilee Chinn - FIFA

En las últimas horas se confirmó la cancelación del concierto del tenor italiano Andrea Bocelli, quien se iba a presentar en el Estadio Nacional.

Bocelli, tenía previsto presentarse en el próximo 20 de abril donde iba a celebrar los 30 años del lanzamiento de su disco Romanza.

La información fue confirmada a través de un comunicado enviado a quienes compraron una entrada para el evento.

“Lamentamos informar que, debido a circunstancias imprevistas, el concierto del Maestro Andrea Bocelli ha sido cancelado”, anunciaron.

¿Cómo y cuándo será la devolución de entradas del concierto de Andrea Bocelli?

La productora a cargo de la venta de entradas, Punto Ticket, indicó que se iniciará el proceso de devolución total del dinero incluyendo el cargo por servicio.

El trámite comenzará de manera inmediata y que la empresa contará con un plazo de hasta 15 días hábiles para gestionar los reembolsos.

Sin embargo, este tiempo podría extenderse dependiendo del método de pago y los plazos bancarios de cada usuario.