A menos de un mes de su concierto en el Estadio Nacional: cancelan show de Andrea Bocelli
El cantante italiano se iba a presentar el próximo 20 de abril en el recinto ubicado en Ñuñoa.
En las últimas horas se confirmó la cancelación del concierto del tenor italiano Andrea Bocelli, quien se iba a presentar en el Estadio Nacional.
Bocelli, tenía previsto presentarse en el próximo 20 de abril donde iba a celebrar los 30 años del lanzamiento de su disco Romanza.
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La información fue confirmada a través de un comunicado enviado a quienes compraron una entrada para el evento.
“Lamentamos informar que, debido a circunstancias imprevistas, el concierto del Maestro Andrea Bocelli ha sido cancelado”, anunciaron.
¿Cómo y cuándo será la devolución de entradas del concierto de Andrea Bocelli?
La productora a cargo de la venta de entradas, Punto Ticket, indicó que se iniciará el proceso de devolución total del dinero incluyendo el cargo por servicio.
El trámite comenzará de manera inmediata y que la empresa contará con un plazo de hasta 15 días hábiles para gestionar los reembolsos.
Sin embargo, este tiempo podría extenderse dependiendo del método de pago y los plazos bancarios de cada usuario.
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