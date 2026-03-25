“¿Por qué disculpas en privado?”: Jackson protagoniza tenso cruce con senador Squella tras emplazamiento a Boric

Un nuevo enfrentamiento político se desató en redes sociales luego de que el exministro Giorgio Jackson cuestionara públicamente al presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, por sus recientes disculpas al expresidente Gabriel Boric.

La polémica se originó tras las declaraciones del timonel, quien previamente aseguró que en la administración anterior “se llevaron todo”, incluyendo, “hasta los seguidores de redes sociales”.

1 de agosto de 2024/SANTIAGO FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

Sus dichos generaron amplio rechazo en el oficialismo, lo que derivó en disculpas privadas hacia el exmandatario, según reveló un reportaje de The Clinic. Es más, aquél medio señaló que aquello se "transmitió a través de un cercano al expresidente“.

“Si mintió públicamente...”

Fue precisamente ese punto el que encendió el nuevo conflicto. A través de su cuenta en X, Jackson cuestionó la forma en que el dirigente republicano abordó la controversia. “Si el senador mintió y acusó públicamente y a todo volumen, ¿por qué hace llegar disculpas privadamente en vez de reconocer el error y hacerlas públicas?”, escribió.

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La respuesta de Squella no tardó en llegar y elevó el tono del intercambio. “No se suba al carro exministro, de usted se mantienen profundas dudas”, replicó, agregando que “del resto podremos ver qué ocurre con los procesos abiertos y el resultado de la auditoría en curso”.

No se suba al carro exministro, de usted se mantienen profundas dudas. Del resto podremos ver qué ocurre con los procesos abiertos y el resultado de la auditoría en curso. https://t.co/pugyAbb8c8 — Arturo Squella 🇨🇱 (@arturo_squella) March 24, 2026

El cruce ocurre en medio de un clima político tensionado, marcado por cuestionamientos cruzados entre oficialismo y oposición, y por la revisión de la situación fiscal heredada del gobierno anterior.

La controversia también reavivó el debate en redes sociales, donde usuarios y figuras políticas han discutido tanto el fondo de las declaraciones como la forma en que se gestionaron las disculpas. Como por ejemplo, Rodrigo Rettig, excandidato a diputado del Partido Liberal.

“Te investigaban por presunta (y muy verosímil) corrupción y sacaron al que investigaba, caradura", indicó en X, apuntandó a la polémica remoción del superintendente que preparaba sanción por pagos irregulares en la Universidad San Sebastián.