Orgullo nacional: cerveza chilena brilla en copa internacional y suma tres nuevas medallas

La industria de la cervecera chilena sumó un nuevo reconocimiento a nivel latinoamericano, luego de que una conocida cervecería obtuviera tres medallas en la Copa Cervecera del Pacífico.

Dicho evento, realizado en México, es uno de los certámenes más relevantes de la industria en Latinoamérica y, en esta edición, una cervecería chilena logró dos medallas de oro y una de bronce.

La Copa Cervecera del Pacífico reúne a cervecerías de toda América y el mundo, evaluando cada muestra bajo criterios técnicos y de estilo, lo que la posiciona como una plataforma clave para medir la calidad de la industria cervecera a nivel internacional.

¿Cuáles fueron las cervezas premiadas?

Se trata de la Cervecería Kross, compañía que obtuvo tres reconocimientos en distintas variedades de su producto.

En esta edición del certamen, Kross fue reconocida por el jurado internacional con:

Oro para Maibock .

. Oro para IPA Pomelo .

. Bronce para Golden Ale.

Con estos nuevos reconocimientos, la cervecería nacional alcanza un total de 170 medallas en competencias internacionales.

Asbjorn Gerlach, cofundador y Brewmaster de Kross, comentó que “estos reconocimientos validan un trabajo sostenido en el tiempo, enfocado en la excelencia técnica, el respeto por cada estilo y la búsqueda constante de consistencia en cada receta. Que cervezas de perfiles tan distintos sean reconocidas en una misma competencia da cuenta de la solidez de nuestro portafolio y del estándar con el que trabajamos".