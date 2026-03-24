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VIDEO. “Gringa” sorprende por su reacción a los minimarket del país: “Por esta razón sigo diciendo que Chile es el súper primer mundo...”

El registro publicado en Instagram generó una ola de comentarios por su opinión por la organización de los mini market en nuestro país.

Nicolás Lara Córdova

“Gringa” sorprende por su reacción a los minimarket del país: “Por esta razón sigo diciendo que Chile es el súper primer mundo...”

Un registro en Instagram y en TikTok ha dado que hablar en las últimas horas. La usuaria Andrea Pascale, más conocida en redes como “lagringanogringa” sorprendió con su reacción a los mini market de nuestro país.

La extranjera que vive en nuestro país visitó un mini market de una reconocida bencinera y se sorprendió por la organización de esta, compárandola con las de Estados Unidos.

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Por esta razón sigo diciendo que Chile es el súper primer mundo. No creo haber visto nunca en mi vida, alguna tienda de conveniencia tan elegante como esta”, comenzó relatando.

“Sabes, he estado en Chile el tiempo suficiente para darme cuenta de que Chile es solo un país elegante, es súper lujoso, tiene este lujo accesible y a los chilenos no les gusta mucho cuando hablo de eso”, comentó Andrea.

Al respecto de esto último, la creadora de contenido comentó que varios usuarios le han comentado que esto es “algo normal” en el país a lo que ella reflexionó diciendo que: “esto no es normal, este nivel de lujo accesible no es normal en absoluto”.

En los comentarios del registro publicado en Instagram, Andrea Pascale indicó que ella está comparando este tipo de tiendas con las que hay en las áreas lujosas de los Estados Unidos.

“Estoy comparando este tipo de tiendas con las que hay en las áreas lujosas de Estados Unidos. Me estoy refiriendo a que en los barrios privilegiados de Chile hay tiendas de conveniencia mucho mejores que en los barrios privilegiados de Estados Unidos e Italia no puede entrar en esta conversación”, cerró.

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