;

“Me da vergüenza...”: Alcaldesa de Las Condes cuestiona carta de jefes comunales tras alza de combustibles

Catalina San Martín aseguró que este tipo de acciones no ayuda a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Javiera Rivera

“Me da vergüenza”: Alcaldesa de Las Condes cuestiona carta de ediles tras de alza de combustibles

“Me da vergüenza”: Alcaldesa de Las Condes cuestiona carta de ediles tras de alza de combustibles / Oscar Guerra

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, cuestionó duramente a un grupo de jefes comunales de la Región Metropolitana que acudieron a La Moneda para entregar una carta al Presidente José Antonio Kast.

La iniciativa fue impulsada por 26 alcaldes, quienes advirtieron que el aumento de precio de las bencinas podría impactar la vida cotidiana de millones de personas, además de afectar el funcionamiento de los municipios.

Entre las voces críticas al Gobierno, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, sostuvo que la actual administración no ha generado espacios suficientes de diálogo ni de colaboración con las comunas, aunque reiteró la disposición a trabajar en conjunto.

Revisa también

ADN

“Un show mediático”

En este contexto, San Martín calificó la acción como un “show mediático” y manifestó su molestia por la forma en que se desarrolló la entrega de la misiva.

“La actitud que han tomado ciertos alcaldes me da vergüenza, y me da vergüenza porque me parece que hacer un show mediático frente a La Moneda, entregar una carta, no es el camino correcto”, afirmó, agregando que este tipo de gestos no contribuyen a resolver los problemas de fondo.

La jefa comunal también llamó a centrar la discusión en las necesidades de los vecinos, enfatizando que el rol de las autoridades debe enfocarse en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente en un contexto económico que —según indicó— arrastra dificultades desde administraciones anteriores.

Finalmente, insistió en que el camino debe ser el trabajo colaborativo y la generación de propuestas concretas, evitando confrontaciones que, a su juicio, responden a prácticas políticas del pasado.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad