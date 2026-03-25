“Me da vergüenza...”: Alcaldesa de Las Condes cuestiona carta de jefes comunales tras alza de combustibles

“Me da vergüenza”: Alcaldesa de Las Condes cuestiona carta de ediles tras de alza de combustibles / Oscar Guerra

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, cuestionó duramente a un grupo de jefes comunales de la Región Metropolitana que acudieron a La Moneda para entregar una carta al Presidente José Antonio Kast.

La iniciativa fue impulsada por 26 alcaldes, quienes advirtieron que el aumento de precio de las bencinas podría impactar la vida cotidiana de millones de personas, además de afectar el funcionamiento de los municipios.

Entre las voces críticas al Gobierno, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, sostuvo que la actual administración no ha generado espacios suficientes de diálogo ni de colaboración con las comunas, aunque reiteró la disposición a trabajar en conjunto.

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“Un show mediático”

En este contexto, San Martín calificó la acción como un “show mediático” y manifestó su molestia por la forma en que se desarrolló la entrega de la misiva.

“La actitud que han tomado ciertos alcaldes me da vergüenza, y me da vergüenza porque me parece que hacer un show mediático frente a La Moneda, entregar una carta, no es el camino correcto”, afirmó, agregando que este tipo de gestos no contribuyen a resolver los problemas de fondo.

La jefa comunal también llamó a centrar la discusión en las necesidades de los vecinos, enfatizando que el rol de las autoridades debe enfocarse en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente en un contexto económico que —según indicó— arrastra dificultades desde administraciones anteriores.

Finalmente, insistió en que el camino debe ser el trabajo colaborativo y la generación de propuestas concretas, evitando confrontaciones que, a su juicio, responden a prácticas políticas del pasado.