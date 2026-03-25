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Doble homicidio en la Región Metropolitana: dos hombres son asesinados con disparos en Cerro Navia y Recoleta

Las víctimas, un joven chileno y un adulto extranjero, fueron halladas con impactos balísticos en la cabeza en distintos puntos del sector.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

20 DE AGOSTO DE 2025 / SANTIAGOFOTO: DIEGO MARTIN/ AGENCIAUNO

20 DE AGOSTO DE 2025 / SANTIAGO FOTO: DIEGO MARTIN/ AGENCIAUNO / Diego Martin

Durante las últimas horas, dos homicidios quedaron al descubierto en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana, ambos con víctimas que presentaban impactos de bala en la cabeza y cuyas circunstancias están siendo investigadas por equipos especializados.

El primer caso se registró en calle Mejillones, donde un joven chileno de 20 años fue encontrado muerto al interior de una camioneta.

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Según los antecedentes preliminares, la víctima presentaba un disparo en la cabeza y mantenía antecedentes policiales.

La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias, bajo instrucción del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

Horas más tarde, en Recoleta, se confirmó el hallazgo de un segundo cuerpo: un hombre adulto, de nacionalidad extranjera, quien también presentaba un impacto balístico en la cabeza.

En este caso, las pericias quedaron en manos de unidades especializadas de Carabineros, quienes trabajan para esclarecer la dinámica del crimen y dar con los responsables.

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