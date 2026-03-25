FACh confirma retiro temporal del primer funcionario involucrado en Caso Casinos

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó el retiro temporal de un funcionario en el marco de la investigación interna por el Caso de Casinos, que involucra a servidores públicos que realizaron apuestas ilegales.

La medida se enmarca en los sumarios administrativos iniciados por la institución, luego de que se conocieran antecedentes sobre personal que habría infringido la normativa vigente.

El caso tomó fuerza tras un informe de la Contraloría General de la República, que detectó a 910 funcionarios públicos que apostaron en casinos por más de $11.490 millones. Entre las instituciones mencionadas figura la Fuerza Aérea.

Desde la institución señalaron que estos hechos son observados “con la máxima seriedad”, recalcando que cualquier conducta contraria a la ley es incompatible con los principios que rigen a la entidad.

En ese contexto, la FACH inició una revisión de los antecedentes vinculados a su personal y advirtió que, de comprobarse irregularidades, se aplicarán las sanciones contempladas en la normativa vigente.

Asimismo, la institución aseguró que colaborará con los organismos competentes en las investigaciones en curso, reafirmando su compromiso con la probidad, la transparencia y el correcto ejercicio de la función pública.

El retiro temporal del funcionario marca así el primer avance concreto dentro de las medidas adoptadas por la Fuerza Aérea en este caso.