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Organizaciones estudiantiles convocan a protesta este jueves contra medidas del Gobierno

Los convocantes acusan que las medidas impactan directamente en la educación y el costo de la vida.

Javiera Rivera

Organizaciones estudiantiles convocan a protesta este jueves contra medidas del Gobierno

Organizaciones estudiantiles convocan a protesta este jueves contra medidas del Gobierno

Diversas organizaciones estudiantiles realizaron un llamado a manifestarse este jueves en el centro de Santiago, en rechazo a una serie de medidas impulsadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La convocatoria fue impulsada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la CONFECH, la Red de Solidaridad Estudiantil y la FEUSACH, quienes citaron a reunirse a las 12:00 horas en las inmediaciones del exCongreso Nacional.

Según señalaron en un comunicado conjunto, la movilización busca expresar el rechazo a políticas que —afirman— impactan directamente en la educación y en el costo de vida de la población, mencionando entre ellas la limitación de la gratuidad y el alza en el precio de los combustibles.

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Las organizaciones criticaron además el enfoque del Ejecutivo, al que calificaron como un “gobierno de emergencia” que, a su juicio, no estaría respondiendo a las necesidades de la mayoría de la ciudadanía.

En esa línea, sostuvieron que la educación atraviesa una crisis estructural que no ha sido abordada por los distintos sectores políticos, por lo que recalcaron que continuarán movilizándose para defender sus demandas.

El llamado se enmarca en un nuevo ciclo de manifestaciones estudiantiles, en medio de un escenario de tensión por reformas y medidas económicas que han generado debate en distintos sectores del país.

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