Detectan a 910 funcionarios públicos que apostaron en casinos pese a prohibición: estas instituciones lideran listado / Michael Blann

La Contraloría General de la República detectó que 910 funcionarios públicos y municipales realizaron apuestas en casinos por más de $11.490 millones, pese a estar legalmente impedidos de hacerlo debido a sus funciones vinculadas a la administración de recursos del Estado.

Los antecedentes forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20, que abarca el período entre enero de 2024 y junio de 2025, e incluye a trabajadores de 371 instituciones públicas a lo largo del país.

El análisis se elaboró a partir del cruce de datos entre registros de funcionarios obligados a rendir caución (por manejar o custodiar fondos públicos) y la información de clientes de casinos proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego.

Del total identificado, 181 funcionarios concentran la gran mayoría de los montos apostados, alcanzando más de $11.118 millones, lo que equivale al 96,8% del dinero transado en este grupo.

Según el organismo fiscalizador, en varios de estos casos los niveles de gasto no se ajustan a las remuneraciones declaradas, lo que levantó alertas adicionales sobre el origen de los recursos utilizados.

Funcionarios concentran millonarias apuestas

El informe también identificó que los mayores montos apostados se concentran en funcionarios pertenecientes a instituciones como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, la Tesorería General de la República y diversas municipalidades.

En particular, los 20 casos con mayores cifras superan en conjunto los $5.392 millones, con montos individuales que incluso sobrepasan los $1.000 millones en apuestas realizadas.

Los perfiles involucrados abarcan desde cargos directivos y fiscalizadores hasta funciones profesionales y operativas dentro del aparato estatal.

Acciones administrativas y posibles sanciones

Ante estos hallazgos, la Contraloría informó que remitirá el listado completo de funcionarios a la Superintendencia de Casinos para que ejerza sus facultades de fiscalización y determine eventuales sanciones.

Asimismo, los antecedentes serán enviados a los servicios públicos y municipios correspondientes, con el objetivo de que inicien sumarios administrativos y establezcan responsabilidades internas.

Por último, los casos de los 181 funcionarios que administran fondos públicos serán derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para evaluar posibles acciones judiciales.